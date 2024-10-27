配送公司標錯生產日 小學掀過期雞肉恐慌

深圳市福田區華新小學家長日前指，學校食堂疑似使用過期4年的雞肉。校方上周三解釋包裝袋標籤生產打印錯誤造成誤會，原材料供應商強調雞肉沒有問題，把責任歸咎配送公司打錯標籤，深圳市市場監管部門已對配送公司予以相應行政處罰。

食品抽檢符安全標準 接到家長投訴後，福田教育局及深圳市市場監督管理局福田監管局立即到場調查。經檢查原料倉庫及生產車間，以及提取查閱閉路電視畫面，再加上核對進貨單據等後，查明疑似過期雞肉是倉管員誤領原料拆包後，重新貼標時入錯年份所致，把2024年10月15日錯寫為2020年10月15日。雞肉保質期7天，索證索票齊全、來源可溯，現場抽檢結果顯示符合食品安全國家標準。為了全力保障校園食品安全，福田區教育局與深圳市市監局福田監管局即日起協調執法人員加強監管，全面督促企業及學校落實主體責任。

供應商澤其公司一名工作人員稱，配送方是深圳市一米廚房餐飲管理有限公司。一米廚房工作人員把沒用完的雞肉打包冷凍，錯誤輸入生產日期等資訊。市場監管部門已連夜到澤其公司調查核實，公司已把相關資料提交至市場監管部門，一米廚房已向澤其公司致歉。

資料顯示，一米廚房成立於2018年7月，法定代表人為劉旋斌，註冊資本5,000萬元人民幣（約5,460萬港元），經營範圍包括營養配餐研發、餐飲企業管理、提供餐飲管理服務、餐飲配送等，由深圳市一公尺雲站科技有限公司全資持股。本報綜合報道