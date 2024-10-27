中國電科兩高層 傳帶走調查
【本報綜合報道】中國電子資訊領域最大央之一、中國電子科技集團有限公司（中國電科）傳出腐敗窩案，繼副總經理何文忠涉嫌受賄被捕後。財新網前日報道，中國電科前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青雙雙帶走受查，惟報道其後刪除。
內媒報道後刪除
報道指，陳肇雄9月下旬由相關部門帶走，吳曼青亦落得相同下場。資料顯示，63歲的陳肇雄長期在湖南工作，曾擔任湖南省副省長、工信部副部長等職務，至2020年5月任中國電科董事長，去年免職。而59歲的吳曼青是中國工程院院士，任職中國電科近10年，2022年9月卸任總經理職務。最高人民檢察院日前通報，何文忠涉嫌受賄一案調查終結，移送檢察機關審查起訴。他被指「靠軍工吃軍工」，私欲膨脹，搞錢色交易等。
中國電科肩負國家軍事電子裝備與系統集成、武器平台電子裝備、軍用軟件和電子基礎產品的研製、生產重大任務。中國電科擁有47間國家級研究所、16家上市公司在內的700多間企事業單位，逾20萬名員工。
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