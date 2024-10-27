中國電科兩高層 傳帶走調查

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報道指，陳肇雄9月下旬由相關部門帶走，吳曼青亦落得相同下場。資料顯示，63歲的陳肇雄長期在湖南工作，曾擔任湖南省副省長、工信部副部長等職務，至2020年5月任中國電科董事長，去年免職。而59歲的吳曼青是中國工程院院士，任職中國電科近10年，2022年9月卸任總經理職務。最高人民檢察院日前通報，何文忠涉嫌受賄一案調查終結，移送檢察機關審查起訴。他被指「靠軍工吃軍工」，私欲膨脹，搞錢色交易等。