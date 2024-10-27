應對中國高超音速導彈 美艦擬裝愛國者 加強攔截

【本報綜合報道】英國傳媒前日引述消息報道，因應中國高超音速導彈有能力攻擊太平洋船隻，美國海軍正計劃在部分軍艦裝上艦載版愛國者3型（PAC-3）導彈分段增強型（MSE）攔截器。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家認為，難以確定海軍需要多少導彈，估計有很大需求。

或在日聯合生產 報道指，美國正考慮與日本，在日方境內聯合生產愛國者導彈，而美國航天工程與國防工業公司洛歇馬丁則希望能夠在佛羅里達州建立一條新導彈導引頭生產線。另有消息人士透露，美國海軍仍需做更多測試，包括從艦上發射上述型號導彈，以及驗證其與神盾武器系統的AN/SPY-1雷達相連通訊情況。

愛國者3型導彈主要被美國陸軍及盟友陸上基地使用，仍未部署在美國海軍艦艇之上，曾在烏克蘭攔截俄羅斯匕首高超音速導彈。