國台辦再斥賴清德謀獨抗中

【本報綜合報道】國台辦發言人朱鳳蓮昨日批評，賴清德之流對台灣回歸中國的歷史事實有意避而不談，充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。

轟扭曲歷史 混淆視聽 朱鳳蓮表示，前日是台灣光復79周年紀念，台灣光復、回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女贏得抗日戰爭勝利的重要成果，但賴清德之流試圖抹除台灣同胞對抗戰的記憶，蓄意歪曲中國內戰的歷史，以所謂「民主對抗威權」的虛假敍事煽動兩岸對抗記憶，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾。希望廣大台灣同胞順應歷史大勢，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同維護台海和平穩定，追求和平統一的美好未來。

朱鳳蓮前日曾指摘，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆宣揚其「台獨」分裂主張，鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，一再宣揚美化荷蘭和日本殖民台灣歷史，妄圖以此構建「台獨史觀」，為「新兩國論」虛構歷史依據。所作所為是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆。