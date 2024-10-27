憂兩岸戰爭爆發 美再售台導彈雷達

涉款156億防空強化 部署機場台北阻轟炸 解放軍圍台軍演結束一周後，美國一口氣公布兩項對台軍售。美國國務院前日宣布，批准向台灣出售防空系統及遠程雷達，金額接近20億美元（約156億港元）。台灣感謝美國基於《台灣關係法》及「六項保證」，持續提供所需武器。

兩項軍售案已進入知會美國國會程序，由國防部國防安全合作局提交認證文件，為總統拜登任內第17度對台軍售。美國將向台灣提供3套國家先進地對空導彈系統（NASAMS）、123枚增程先進中程空對空導彈、3套AN/MPQ-64F1哨兵雷達等，總值11.6億美元（約90.5億港元），主要承包商是雷神技術公司。

為了配合NASAMS軍售，美國政府、承包商分別派出26名及36名代表長期駐台，負責設備處理、部署、系統檢查、培訓、技術和後勤支援。

派數十代表駐台 負責後勤支援等 除了NASAMS外，台灣還將獲得AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達及相關設備，附有後勤技術支援等，總值8.28億美元（約65億港元），雷達將經由美國空軍採購。美國國防部國防安全合作局表示，軍售案符合美國的國家、經濟和安全利益，可支持台灣持續推動軍隊現代化並維持可靠防禦能力，有助提升安全，並協助維持地區政治穩定、軍事平衡和經濟發展。

有台軍人士透露，NASAMS交付後將部署台北周邊及重要軍用機場，強化防空能力。台軍人士指出，可在必要時把原本由戰機掛載的各式空對空導彈，拆下來直接在NASAMS使用，增加作戰時武器調度及選擇的靈活度。一旦爆發台海戰爭，台灣重要軍用機場及跑道可能是第一波轟炸攻擊目標，若戰機無法在短時間內出動，掛載導彈可先行供NASAMS作防衞之用。

AN/TPS-77探測距離達300公里，AN/TPS-78探測距離為444公里。台灣西部沿岸風力發電機林立，發電機車葉旋轉時會干擾愛國者與天弓三型防空系統的雷達，AN/TPS-78的偵測波具備穿透地面雜波、雨水和箔條能力，能在複雜的風電場環境執勤，追蹤包括戰術彈道導彈等不同導彈。本報綜合報道