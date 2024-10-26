食漢堡包染大腸桿菌 美漢入稟向麥當勞索償

【本報綜合報道】美國連鎖快餐店麥當勞近日在美國爆發集體食物中毒事件，在10個州份造成至少一人死亡，49人不適，初步懷疑生洋葱是污染源頭。其中一名受害人周三入稟索償，成為首宗案件。麥當勞周四證實，洋葱是由泰勒農場（Taylor Farm）供應，該農場已宣布召回洋葱。

下架有問題生洋葱 來自科羅拉多州格里利男子斯特利（Eric Stelly）3周前購買「足三両」漢堡包，之後出現腸胃不適症狀，亦出現惡心及痙攣等情況，最終證實感染大腸桿菌。訴狀周三提交至麥當勞總部所在伊利諾州庫克縣巡迴法院，指控麥當勞對產品存在責任、疏忽及違反隱含保證。內布拉斯加州居民德博克（Clarissa DeBock）亦透過同一律師事務所提出第二宗索償，其染病情況相似。

受事件影響，多間美國連鎖快餐店開始從產品中剔除生洋葱，其中連鎖快餐店漢堡王母公司餐飲品牌國際指，漢堡王約5%分店已完成調整。經營肯德基及必勝客的百勝集團則稱調整是為了審慎起見。