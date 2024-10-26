美不欲黎國陷持久戰 以稱作戰或將結束

布林肯

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周四表明，美國不希望以色列在黎巴嫩的軍事行動導致一場曠日持久的戰爭。以軍總參謀長哈列維周三則表示，以軍已徹底摧毀真主黨的高層指揮系統，對真主黨的作戰可能迅速結束。

布林肯當日在卡塔爾多哈與首相兼外長穆罕默德會面，他指以色列採取軍事行動是為了消除以色列及其人民在以黎邊界上面臨的威脅，但美方非常明確，這不能、也不應該導致一場曠日持久的戰爭。他強調以色列必須採取必要措施避免平民傷亡，不危及聯合國維和人員或黎巴嫩武裝部隊。美國正在加緊努力，尋求通過外交途徑解決衝突，讓以黎邊境兩側的平民返回家園。

以軍襲加薩中部難民營 17人亡 以色列總理辦公室同日發聲明指，情報機關摩薩德局長巴尼亞下周日將前往多哈，與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯及穆罕默德會面，討論重啟加薩停火談判的各種選擇。有哈馬斯官員透露，只有以色列停止侵略並完全撤出加薩，才會釋放人質。巴勒斯坦官員指控，以軍攻擊加薩中部一所由學校改建的難民營，至少17人死亡，大部分是婦孺。以軍稱，行動是針對學校內的哈馬斯武裝分子。

哈列維