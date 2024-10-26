日認定朝兵赴俄 韓促立即撤離

中谷元

【本報綜合報道】日本防衞大臣中谷元昨日表示，日方認定北韓派兵赴俄。俄羅斯國家杜馬周四批准《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，南韓外交部敦促俄朝停止非法軍事合作，朝軍立即撤離俄羅斯。

美韓防長將商加強聯防 中谷元指出，與美國等合作收集與分析相關訊息後，認為北韓士兵已到俄羅斯東部展開訓練。日本內閣官房長官林芳正稱，日方嚴重關切事件，關注北韓參與侵略烏克蘭的可能，指摘俄朝軍事合作不僅導致烏克蘭局勢進一步惡化，也會影響日本周邊的安全保障環境，此事令人嚴重擔憂，將與國際社會密切合作應對。南韓國防部長金龍顯下周三將於華盛頓，與美國國防部長奧斯汀舉行安全協商會議，評估北韓派兵協助俄羅斯後的朝鮮半島安全局勢，以及如何加強盟友的延伸威懾和聯合防禦態勢，包括與日本的合作。

北韓常駐聯合國代表團在聯合國大會第一委員會會議上，重申西方所謂朝俄軍火交易是毫無根據的指控，有關主張不僅抹黑北韓形象，還有損主權國家之間根據《聯合國憲章》建立合法友好的合作關係。南韓常駐聯合國代表團稱，朝俄軍火交易及北韓派兵援俄證據充分，真相無法掩蓋，北韓把士兵推向戰場卻否認其事令人遺憾，非法行為不可饒恕，應受到譴責及追究。

此外，南韓外交部部長助理鄭炳元、中國外交部副部長孫衞東、日本外務省審議官船越健裕，將於下周一在日本東京舉行高官會議，預計三方將就明年在日本舉行三國領導人會議議題、日程安排等溝通協調。

林芳正 金龍顯 奧斯汀