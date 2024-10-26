美韓聯合空演 戰機與無人機參與
【本報綜合報道】南韓空軍昨日舉行聯合防空演習，出動F35A隱形戰機等共70架戰機，針對北韓威脅加強防衞態勢。南韓聯合參謀本部議長金明秀視察時呼籲，韓軍對朝保持壓倒性戰備狀態。
演習模擬逾800個空中目標由北韓南下，南韓空軍戰機起飛攔截敵機。至於天弓二型中程地對空導彈等防空系統，則負責擊落巡航及彈道導彈。演習重點訓練戰機機師攔截巡航導彈，並摧毀敵方彈道導彈發射場。出於安全考慮，演習沒有使用實彈。另一邊廂，美國及南韓舉行海上、空中聯合演習。代號「自由旗幟」（Freedom Flag）的大規模聯合空中演習周一至下周五登場，南韓派出F35A、F15K、KF16、F16及FA50戰機、KC330加油機、MC130K運輸機等。駐韓和駐日美軍派遣F35B、F16戰機、A10攻擊機、MQ9攻擊無人機等參加，澳洲皇家空軍KC30A空中加油機也參演。
韓澳陸軍化學作戰演習
南韓海軍周二在東部海域一連4天演習，出動西厓柳成龍號驅逐艦等20艘艦艇、P3海上巡邏機，並配合空軍F5戰機演練。至於南韓陸軍本月14日起連續11天，在江原道麟蹄郡與澳洲陸軍聯合舉行化學作戰演習，為兩國首次。韓澳兩軍3,800多名士兵檢驗作戰任務遂行能力，並提升聯合作戰能力。
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