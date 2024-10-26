美韓聯合空演 戰機與無人機參與

演習模擬逾800個空中目標由北韓南下，南韓空軍戰機起飛攔截敵機。至於天弓二型中程地對空導彈等防空系統，則負責擊落巡航及彈道導彈。演習重點訓練戰機機師攔截巡航導彈，並摧毀敵方彈道導彈發射場。出於安全考慮，演習沒有使用實彈。另一邊廂，美國及南韓舉行海上、空中聯合演習。代號「自由旗幟」（Freedom Flag）的大規模聯合空中演習周一至下周五登場，南韓派出F35A、F15K、KF16、F16及FA50戰機、KC330加油機、MC130K運輸機等。駐韓和駐日美軍派遣F35B、F16戰機、A10攻擊機、MQ9攻擊無人機等參加，澳洲皇家空軍KC30A空中加油機也參演。