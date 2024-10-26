普京無否認朝參戰傳聞 引夥伴條約暗示可行

烏料1.2萬北韓兵在俄受訓 或日內部署 烏克蘭國防部情報總局周四稱，首批北韓士兵已於周三抵達俄羅斯西部庫爾斯克州邊境戰區。俄羅斯總統普京沒有否認朝軍援俄傳聞，更引述《俄朝全面戰略夥伴關係條約》第4條，指如果一方受到某一國或數國武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將立即以一切可用手段提供軍事和其他援助。

根據烏克蘭國防部情報總局說法，估計截至目前有1.2萬名朝軍士兵在俄受訓，當中包括500名軍官，其中3人是將領。朝軍分散在俄羅斯東部5個軍事訓練場，過去數周為了準備投入烏克蘭戰場而展開操作訓練，方便與俄軍協同作戰，俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫監督朝軍適應性訓練。派遣至俄的朝軍已獲發彈藥、寢具、冬裝、鞋履及衞生用品，每人分發50米長廁紙及300克肥皂。

韓代表赴北約會議介紹情況 烏克蘭總統澤連斯基指，情報推斷北韓士兵最快明日至下周一部署在戰場。南韓國家情報院第一次長洪長元下周率領代表團，出席在北約總部舉行的北大西洋理事會會議，向北約成員國介紹北韓派兵援俄情況。普京在喀山金磚峰會記者會上，回應北韓軍人出現在特別軍事行動區域的衞星圖片。他表示，圖片是很嚴肅的東西，如果有圖片便反映一些事。普京相信，北韓領導人會認真看待《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，俄朝在第4條框架內可自行決定如何行動。

普京還稱，並非俄羅斯的行動導致烏克蘭局勢升級。西方國家目前正積極武裝烏克蘭，北約國家軍事人員甚至直接參與衝突。俄羅斯從未拒絕與西方夥伴溝通，但條件是不可強求於俄羅斯。對俄羅斯而言，安全是最重要。普京指出，俄羅斯將考慮任何有關解決烏克蘭危機的和平協議方案，但方案必須基於現實。

普京透露，曾透過土耳其收到與烏克蘭談判的倡議並答覆同意，但澤連斯基第二天便放棄了。普京呼籲烏克蘭與其在戰場上蒙受損失，不如坐下來談判。普京提及目前的庫爾斯克戰事，指約2,000名越境突入的烏軍已陷入重圍，俄軍已展開殲滅行動。

俄總統與聯合國秘書長會面 普京又與聯合國秘書長古特雷斯會面，是自2022年4月以來首次。聯合國發言人表示，古特雷斯向普京強調俄羅斯入侵烏克蘭違反國際法。古特雷斯早前在金磚峰會發言時重申，需要「公正的和平」來結束俄烏戰事，根據《聯合國憲章》、國際法和聯合國大會決議達成和平協議。本報綜合報道