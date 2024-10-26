帶飯學生蹲室外用膳 校方稱怕交叉感染

湖南株洲市一家學校多名帶飯學生蹲在室外就餐的片段引發關注，惹來歧視爭議。校方澄清擔心交叉感染，才安排學生在外面吃飯，目前已安排學生在課室吃飯。

事發在光明學校，片段顯示多名學生蹲在花壇邊緣吃飯，還有學生自備紅色膠椅坐在公告欄下吃飯。拍片者聲稱，學校規定學生只有在學校食堂買飯，才可在課室或食堂進食，帶飯則只能蹲在室外吃。光明學校後勤負責人周二回應稱，因為擔心學生交叉感染，才安排學生在外面吃飯。校方考慮到目前天氣轉冷，和家長協商後已安排學生在課室吃飯。

受輿論壓力 擬開新吃飯區 學校較早前稱，擔心學生自帶的餐食不安全，所以不允許帶飯學生進入學校。校門口雖然配備了椅子，但由於帶飯學生數量突然增多，導致出現學生趴在地上吃飯的情況。面對輿論壓力，學校迅速作出調整，準備在食堂開闢一個區域，專門讓帶飯學生吃飯。

株洲市石峰區教育局工作人員表示，學生可以根據自己需求自由選擇在學校食堂吃飯或帶飯，強調學校不應該及不可能歧視學生。教育局又指，學校沒有強制學生用餐方式，可以自願交伙食費、帶飯或送飯。因食堂較小承載力有限、家長送飯較晚錯過學生放飯時間等原因，才安排學生在外用餐。

疑變相逼買飯 增食堂收入 有評論指出，學校把帶飯學生排斥在外，不免令人聯想到是否變相要求學生在食堂用餐增加收入。不衞生及不乾淨的戶外就餐環境，不僅嚴重影響學生就餐體驗，不正確的就餐姿勢及戶外低溫環境容易引發腸胃不適等問題。學校不近人情，忽視學生感受和尊嚴，既侵犯學生權利，同時違背教育初衷。本報綜合報道