南京漢賣名錶 警稱涉詐凍數十萬

【本報綜合報道】江蘇省南京市一名男子3月以50多萬元（人民幣‧下同，約54.5萬港元）出售名錶，兩筆合共近46萬元（約51萬港元）匯款卻被指涉及詐騙，其中一筆20萬元（約21.8萬港元）款項更被江蘇鎮江丹陽市警方強制轉走。他不滿警方未獲自己同意強行扣查款項，至今未獲滿意說法。

銀行卡被停用 男事主早前出售名錶時，按客戶要求前往湖北省武漢市交易，對方表示會讓公司財務給予尾數。他憶述，客戶當天首先支付一筆20萬元款項，之後為了避免出現銀行限額問題，再透過其他銀行繼續支付25.6萬元（約27.9萬港元），另有數萬元尾數仍未支付，擾攘一段時間後終於完成交易。他認為自己經常做奢侈品生意，偶爾會遇到銀行卡限額等問題，一開始未有在意，詎料銀行卡突然被凍結。

由於上述款項涉及詐騙案件，丹陽警方及山東省濟南市警方分別凍結上述兩筆20萬元和25.6萬元匯款。男事主曾提供相關資料，藉此證明有關金錢是由賣錶得來。直至7月16日，他發現銀行帳戶突然少了20萬元，經詢問得悉已被丹陽警方強行扣走。