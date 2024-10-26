夫妻檔冒寵物醫生 騙貓主40萬判入獄

【本報綜合報道】福建省高級法院周三披露，一名女子向他人賣貓後，夥同丈夫冒充寵物醫生虛報治貓費用，騙走對方37萬元（人民幣‧下同，約40萬港元）積蓄。三明市尤溪縣法院審理認為，夫妻行為構成詐騙罪，分別判處5年3個月、1年6個月有期徒刑。

事主花光存款借網貸 受害人2019年9月花200元（約218港元）向姜姓女子買貓，兩人之後常常溝通成為好友。姜女之後多次向事主賣貓糧、皮膚藥、耳藥等寵物用品，又帶貓打疫苗等。事主2020年7月提出想直接聯絡寵物醫生，姜女遂告知丈夫詐騙計劃，冒充寵物醫生接觸事主。2020年7月至2021年9月，姜女多次虛報高昂費用、誇大貓的病情、虛構檢查治療索要治貓費用。事主花光存款，還借起網貸，合共支付約26萬元（約28萬港元）治療費用，但實際治療費用僅2萬元（約2.18萬港元）。

事主隨後因無力支付而暫停治療，但姜女謊稱寵物醫院合夥人要退股，無法再給優惠價，並稱資金不足要求退還之前優惠的費用，承諾會重新返還，藉此再騙取約10萬元（約10.9萬港元），之後以各種理由推脫不還。2022年4月，家人發現事主被騙要求還錢，姜女和丈夫退還1萬元（約1.09萬港元）後未再還款。