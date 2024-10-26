重審一審宣判死刑 余華英當庭上訴

拐賣17童 害12家庭骨肉分離 雲南省大理州拐童婦人余華英被控拐賣17名兒童，案件昨日在貴州省貴陽市中級人民法院重審一審宣判。法院再次認定犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大，依法判決余華英犯拐賣兒童罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，她當庭表示上訴。

重審一審於本月10日開庭，公訴機關指控余華英涉嫌拐賣的兒童從11人增至17人。法院認定，余華英有預謀拐賣兒童，在貴州省、雲南省、重慶市伺機尋找兒童和犯案時機，犯案後快速轉移兒童，到河北省邯鄲市通過中間人賣出，作案模式高度一致。余華英拐賣17名兒童事實清楚，在案證據可以證實余華英起主要作用，是主犯。

須向9受害人賠每人3.3萬元 法院認為，余華英的行為造成12個家庭骨肉分離，有父母為尋找子女多年顛沛流離，尋找未果後抑鬱而終。有的家庭妻離子散、家破人亡，余華英犯罪行為造成的後果特別嚴重，依法應予嚴懲。余華英雖然當庭認罪，有坦白情節，但不足以對其從輕處罰。法院確認公訴機關量刑建議適當，法院予以採納。

余華英須在判決生效後30日內分別賠償楊妞花等9名受害人經濟損失各3萬元人民幣（約3.3萬港元），至於附帶民事訴訟原告人的精神損失費賠償請求，不屬於刑事附帶民事訴訟案件受理範圍，依法不予支持。余華英得悉判刑後起立低頭，面無表情。原告之一的楊妞花表示，聽到結果後眼淚流出來，第一次看到余華英恐懼，全程垂頭喪氣、雙手發抖，能感受到對方心中的害怕，如今終於受到法律制裁，但她仍然未道歉。

另一名被拐男子諶江海（化名）則表示，十分痛恨人販子。他在新家庭生活時與另一名收養得來「姐姐」生活，彼此初中輟學之後打工求存。縱使他現已組織自己家庭，本年3月亦成功尋回父母，對於姐姐仍未找到至親一事感到遺憾。本報綜合報道