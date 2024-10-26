京華城案 柯文哲遭聲請延押 在日秘書被通緝

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，台北地檢署昨日宣布，已向台北地方法院聲請延押柯文哲、同案台北市前副市長彭振聲兩個月。柯文哲秘書許芷瑜在調查期間前往日本至今未歸，檢方認為她有逃亡事實，正式發布通緝，同時函請外事部門廢止並注銷其護照。

檢方指有串供之虞 針對聲請延押柯文哲，檢方指柯文哲涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪，且搜索後調查獲悉事證，足以認定有勾串共犯或證人之事實，又因柯文哲仍具一定實質影響力，而舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明，且許芷瑜目前仍滯留境外，足以認定柯文哲有勾串尚未到案共犯或證人之虞，因此聲請延押。

檢方另指，彭振聲涉嫌貪污治罪條例公務員財產來源不明、對於主管監督事務圖利等罪，有滅證事實，其與共犯間供述不一，且仍有證人尚未傳喚到庭，足以證明其有勾串共犯或證人之虞，因此亦聲請延押他。許芷瑜今年8月29日赴日，檢方曾透過其友人策動並呼籲許芷瑜返台說明案情無果，足以認定她有逃亡或藏匿事實。