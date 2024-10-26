拉薩一罐氧氣售654元 貴過醫用裝

【本報綜合報道】西藏自治區拉薩市海拔高氧氣稀薄，有遊客近日投訴商家售賣天價氧氣，一小罐要價600元（人民幣‧下同，約654港元），是醫用氧氣數十倍。不少網民指情況已存在多年，希望政府平抑氧價以服務遊客。拉薩市市場監管局周三表示，碳纖維高壓氧氣罐價格不透明問題比較突出，將持續強化對經營主體的監管。

當局指價格不透明 通報指，拉薩市市監局高度重視網民反映「天價氧氣」情況，對氧氣市場突擊展開專項執法檢查，目前發現碳纖維高壓氧氣罐價格不透明問題比較突出。目前市內氧氣價格中，氧氣鋼瓶充裝價格分別為40升90至100元（約98至109港元）、15升70元（約76港元）、10升50元（約54港元）、7升40元（約43港元）、4升30元（約32港元）。40×30規格氧氣袋價格45元至50元（約49至54港元）不等，一次性按壓氧氣瓶價格15元至25元（約16至27港元）不等，碳纖維高壓氧氣罐充裝價格分別為1.6升50元、2.0升70元。

市監局稱，碳纖維高壓氧氣罐屬新興商品，消費者未有基本了解和價格認知，市場經營主體的售價也參差不齊，尚未形成相對統一的行業價格，導致發生「天價氧氣」事件。市監局下一步將持續強化對拉薩市氧氣經營主體的監管，及時向社會發布氧氣價格提醒提示，暢通投訴舉報渠道，嚴厲打擊氧氣價格違法行為，曝光典型案例，維護氧氣市場價格秩序，保障消費者合法權益。