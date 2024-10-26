歐洲議會涉台決議 大陸轟挑釁國際秩序

歐洲議會周四以壓倒性票數通過涉台決議，反對中國持續扭曲聯合國2758號決議及阻擋台灣參與國際組織。中國駐歐盟使團發言人昨日批評，歐洲議會涉台決議歪曲事實、踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則。

陸方已提嚴正交涉 發言人表示，歐洲議會不顧中方堅決反對，一意孤行通過有關涉台決議，惡意歪曲聯合國第2758號決議。中方對違反一個中國原則、干涉中國內政的錯誤行徑表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。在聯大2758號決議出台之前，台灣屬於中國早已是歷史事實和國際共識。1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。

決議從政治、法律和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。在原則問題上沒有灰色地帶，沒有模糊空間。台灣問題關乎中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心。一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國與世界各國和歐盟建立和發展關係的政治基礎，是一條不可逾越的紅線。台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。

發言人敦促歐方恪守政治承諾，將一個中國原則落實處，在台灣問題上謹言慎行，切實維護中歐關係的政治基礎。同時奉勸無知政治人物不要螳螂擋車，盡早放棄借台灣問題遏制中國發展、阻止中國統一大業的幻想。發言人強調，中國必將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢。本報綜合報道