野生鸚鵡闖超市成奇景

澳洲一隻野生鳳頭鸚鵡上月飛進新南威爾士省悉尼一間大型超市，牠因迷路受困店內，靠管理員放置的忌廉蛋捲和水維生，並獲命名為米基（Mickey），成為超市奇景，直至周二才被成功捕獲。救援中心指米基很健康，還打趣希望牠能忘掉忌廉蛋捲的味道。