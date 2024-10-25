兩岸國際

野生鸚鵡闖超市成奇景
澳洲一隻野生鳳頭鸚鵡上月飛進新南威爾士省悉尼一間大型超市，牠因迷路受困店內，靠管理員放置的忌廉蛋捲和水維生，並獲命名為米基（Mickey），成為超市奇景，直至周二才被成功捕獲。救援中心指米基很健康，還打趣希望牠能忘掉忌廉蛋捲的味道。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc