向選民派錢 馬斯克遭司法部警告

【本報綜合報道】美國富商馬斯克連日向簽署請願書支持言論自由和擁槍權的隨機登記選民，發放100萬美元（約780萬港元），被指為共和黨總統候選人特朗普拉票。司法部本周致函馬斯克的美國政治行動委員會（America PAC），警告派錢行為可能違反聯邦選舉法律，暗示可能招致刑事調查。

自馬斯克上周六宣布派錢以來，關鍵搖擺州賓夕凡尼亞州3位選民及北卡羅萊納州1位選民已經獲獎，而馬斯克承諾會派錢至下月5日大選當天。馬斯克的支持者主張，派錢對象是簽署請願書的人，而非專門給予投票選民，因此不違反聯邦選舉法律。美國政治行動委員會公布，目前已從關鍵搖擺州收集到超過100萬個請願簽名，達到既定目標。

英工黨被指干預大選 首相辯護 近期多名美國富商紛紛表態支持特定總統候選人，但有股神之稱的美國富商巴菲特周三表明不會支持任何候選人。巴菲特的公司發表聲明稱，網上近期出現許多關於巴菲特為投資產品或政治候選人背書的虛假資訊，而巴菲特目前和將來都不會為投資產品和政治候選人背書和支持。

特朗普近日指控，英國工黨接觸民主黨總統候選人賀錦麗企圖干預選舉，協助賀錦麗當選。對此，英國首相施紀賢周三強調，工黨成員是自願赴美，不認為事件會影響他與特朗普的關係。