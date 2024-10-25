賀錦麗競選辦3度遇襲 白人漢落網揭家藏槍彈庫

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗設在亞利桑那州馬里科帕縣坦佩市（Tempe）競選辦公室自9月起總共3度遭遇槍擊，男性白人疑犯凱利（Jeffrey Michael Kelly）周二落網，被控作出恐怖主義行為等多項重罪。案件翌日開庭時，檢方披露被告家中藏有超過200支槍械及逾25萬發子彈，不排除正策劃大規模傷亡事件。

賀錦麗宣布競選總統後，其競選辦與民主黨全國委員會（DNC）共用坦佩市辦公室。案情指，涉事辦公室自上月起接連遭受槍擊威脅，首次發生於9月16日，警方當時發現前方窗戶曾被類似BB彈或顆粒狀物擊中，無人在事件中傷亡。

相隔一周時間，辦公室於9月23日再次遇到槍擊，出現6個彈孔，不過並非被BB彈擊中，而是真實子彈。由於事發時正值凌晨，沒有員工在內，無造成人命死傷。大約兩周之後，辦公室於10月6日再次遇襲，同樣未有釀成任何悲劇。

經翻查現場閉路電視片段，警方發現在最後兩次槍擊事件中，一輛銀色運動型多用途車（SUV）均在現場，車主凱利2022年曾駕駛同一汽車，因偷取競選物品而被捕。直至周二，多名執法人員終於採取行動，在疑犯家中檢獲大量武器，亦起出滅聲器、瞄準鏡及防彈衣等，並在車上發現一支機槍。

在庭上，馬里科帕縣副檢察官指出，凱利家中藏有槍械，與槍擊辦公室槍械屬於同一型號，相信疑犯正是利用它們犯案。凱利目前被控3項與恐怖主義行為有關重罪，以及4項與槍擊事件有關罪名，其代表律師強調被告是名退休航天工程師，過去無犯罪紀錄，亦無潛逃風險。他最終獲准以50萬美元（約390萬港元）保釋，將於下周二再度出庭應訊。

加州媒體拒為賀錦麗背書 另一方面，加州一向是民主黨票倉，不過《洛杉磯時報》持有者黃馨祥決定，在是次總統選舉不會表態支持任何總統候選人，包括賀錦麗。社論編輯加爾扎（Mariel Garza）前天透露，該報編輯委員會原本打算為賀錦麗背書，卻遭黃馨祥阻止，由於不滿決定，故決定辭職。本報綜合報道