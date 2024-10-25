釜山接待遊客 大陸佔比返第一

南韓釜山觀光公社周三公布，釜山8月一共接待逾27.5萬人次外國遊客，來自中國大陸團隊遊客佔比最高，是時隔7年半以來再重返第一。值得一提的是，釜山接待大陸遊客量2017年2月佔比曾排第一。南韓之後宣布部署美國薩德導彈防禦系統，導致陸韓矛盾發酵，大陸遊客量此後被日本及台灣反超。（綜合報道）