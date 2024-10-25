波音最大工會否決初步協議 罷工持續

【本報綜合報道】美國飛機製造商波音公司旗下最大工會「國際機械師與航空太空工會」（IAM）的成員，周三再度否決工會代表與資方達成的勞動合約初步協議，意味歷時近6周的罷工會繼續。工會成員堅持要求波音在4年內加薪40%，並增加額外休假和病假。

在上一份初步協議，波音承諾加薪25%，96%工會成員反對。而今次的新版協議，波音讓步至承諾4年內加薪35%，仍有64%工會成員投反對票。

堅持4年內加薪40% IAM第751區主席霍爾登（Jon Holden）指新版初步協議已取得巨大成果，但仍不足夠，指摘資方不願意處理許多問題。他指許多工人目標是恢復退休金計劃，但若波音不願妥協，勞方就需要其他替代福利。霍爾登表示，會再尋求白宮協助談判以達成協議。

波音早前宣布在未來數月裁員10%，即削減約1.7萬個工作崗位，行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）周三強調裁員是因為人手過剩，而非罷工，公司團隊已為罷工工人制訂詳細復工計劃，重申當工人返回工作崗位，他會親自幫助改善勞資關係。