認定恐襲國防企業5人亡 土軍反擊空襲庫族武裝

土耳其航空航天工業公司（TUSAS）位於首都安卡拉的一間工廠周三遭遇恐怖襲擊，發生爆炸和槍戰，增至5死22傷。另外，至少兩名施襲者被擊斃。土耳其防長居萊爾指控，恐襲是庫爾德工人黨所為；土軍當日隨即空襲伊拉克和敍利亞逾30個庫爾德武裝分子目標。

當地傳媒報道，數名施襲者乘車到達土耳其航空航天工業公司的工廠門口，引爆的士旁的爆炸裝置，持槍與工廠保安人員交火，部分施襲者設法進入大樓，同時有武裝直升機在工廠上空盤旋。大量荷槍實彈的安全部隊、消防和醫護人員趕到現場。

一男一女恐怖分子被擊斃 內政部長耶爾利卡亞指，一男一女恐怖分子被擊斃，而恐襲很可能是庫爾德工人黨發動。居萊爾揚言，土耳其軍方決不會停止追捕庫爾德工人黨武裝人員，直至消滅最後一名恐怖分子。

土耳其國防部表示，在自衞權框架內，空軍周三對敍利亞和伊拉克北部的庫爾德目標進行打擊，消滅大量庫德工人黨武裝分子，以防止該組織發動威脅土耳其人民和安全部隊的恐怖襲擊。

涉事公司與庫族積怨甚深 土耳其航空航天工業公司是一間土耳其國營大型國防企業，工廠佔地接近400萬平方米，是飛機、直升機、無人機和衞星製造中心，被土耳其軍方用以攻擊庫爾德族武裝分子。今年2月首飛成功的土耳其國產第五代戰機「可汗」戰機（KAAN）亦是由土耳其航空航天工業研製。

庫爾德工人黨尚未認責，它成立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敍利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。近年來，土耳其軍隊多次越境打擊伊拉克和敍利亞境內的庫爾德武裝。

在俄羅斯出席金磚國家領導人峰會的土耳其總統埃爾多安，對事件予以譴責。俄羅斯總統普京就事件表示慰問。

在北京，中國外交部發言人林劍昨日在記者會回應提問時表示，堅決反對一切形式的恐怖主義。中方向此次事件中的死傷者表示哀悼和慰問，希望土耳其保持安全穩定。本報綜合報道