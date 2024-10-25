歐盟倡軍事自足 美憂難及時援烏

【本報綜合報道】因應美國前總統特朗普可能重返白宮，法國正帶頭推動歐盟在軍事上能夠自給自足。美國駐北約前大使史密斯（Julianne Smith）在周二發表專訪表示，華府對歐盟優先購買歐洲武器舉措感到擔憂。

美助波蘭F16升級 涉額570億 史密斯表示，歐盟成員國應盡一切可能找到所需武器資源，若優先購買歐洲武器，可能會導致烏克蘭無法及時獲得武器，不確定有關方法會在最短時間內幫助歐盟。歐盟委員會3月公布《歐洲國防工業戰略》，大力推動國防採購歐洲本地化進程。歐盟內部市場專員布雷登表示，歐洲須盡快加強國防技術與工業基礎能力，藉此提高國防工業產量及生產速度。

另一方面，美國國務院周三批准一項總值73億美元（約570億港元）對外軍售，協助波蘭F16戰機中期升級。軍售案已進入知會美國國會程序，由國防部國防安全合作局提交認證文件，主要承包商為南卡羅萊納州格林維爾的洛歇馬丁廠房。波蘭向美國採購升級F16V所需的機載新型雷達、電子戰套件及任務電腦系統等，連同後勤及技術支援服務。

美國國防安全合作局指出，軍售將透過改善北約盟友安全，支持美國的外交政策目標和國家安全。F16V中期升級將強化波蘭防空和監視能力，有利波蘭國防及北約。聲明強調，軍售不會改變地區軍力平衡，同時不會對美國防禦準備狀態產生不利影響。F16V配備增強態勢感知的APG-83 AESA雷達，以及用於即時資訊共享的Link-16數據鏈。F16V擁有先進電子戰系統，具備發射精確導引彈藥能力，並可攜帶多種空對空和空對地武器。