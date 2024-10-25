與朝戰略夥伴關係條約 俄下院通過

【本報綜合報道】俄羅斯國家杜馬（議會下院）昨日批准《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，副外長魯登科強調條約不包含任何秘密附加內容。與此同時，英國及德國周三簽署北約成員國之間首份防衞協議，應對與日俱增的俄羅斯威脅及加強歐洲安全。

條約規定，俄朝雙方根據本國立法和國際義務，長期保持和發展基於相互尊重國家主權和領土不可侵犯、不干涉內政、平等以及其他有關國家間友好與合作關係等國際法原則的全面戰略夥伴關係。北韓領袖金正恩今年6月19日在平壤與到訪的俄羅斯總統普京簽署條約，普京本月14日提交條約的法律草案至國家杜馬。

朝中社今年6月20日公開條約全文，條約第4條規定，如果俄羅斯和北韓任何一方因一個國家或幾個國家的武裝入侵而處於戰爭狀態，另一方應遵守聯合國憲章第51條及本國法律，動員俄朝掌握的一切手段立即提供軍事和其他援助。聯合國憲章第51條規定，聯合國會員國在遭受武裝攻擊時有權單獨和集體自衞。

德英簽防衞協議應對俄威脅 另一方面，英德根據協議，將合作開發遠程打擊武器，射程較英國「風暴陰影」巡航導彈更遠。德國萊茵金屬將在英國設廠生產火炮炮管，兩國更會合作研發新型無人機。同時，德國反潛巡邏機將定期部署蘇格蘭執行北海巡邏任務，兩國還加強合作保護北海海底電纜。英軍、德軍將與駐守愛沙尼亞及立陶宛的北約部隊，增加聯合演習及行動，確保北約東翼地面部隊仍然具有強大威懾力，並在需要時做好戰鬥準備。