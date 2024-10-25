美確認3000朝兵抵俄 警告倘參戰將被開火

克宮斥炒作 北約急內部協商 美國周三首次確認北韓已派遣3,000名士兵到俄羅斯，可能準備參與俄烏戰爭，警告任何被調遣攻打烏軍的北韓士兵，將會成為烏軍的合法攻擊目標。俄羅斯外交部則批評，北韓向俄羅斯派兵是無中生有的炒作，兩國在軍事等領域的合作符合國際法準則。

白宮國家安全委員會發言人柯比指出，至少3,000名北韓士兵於本月初乘船抵達俄羅斯濱海邊疆區海參崴，之後分批到俄羅斯東部數個訓練中心，未知他們會否被派到戰場支援俄軍，但完成訓練後，有可能前往俄羅斯西部參戰攻打烏克蘭軍隊。柯比表示，美國正與盟友商討如何回應，將於未來數日公布針對在俄羅斯以外推動俄烏戰事的相關對象。

中國籲政治解決烏危機 柯比補充，任何被調遣攻打烏軍的北韓士兵，將會成為烏軍的合法攻擊目標。美國防長奧斯汀當日在意大利羅馬表示，北韓已向俄羅斯提供武器和彈藥，派地面部隊就是下一步，這反映俄羅斯總統普京比外界所知的更深陷麻煩。他稱目前仍需觀察北韓部隊的動向，但根據南韓和烏克蘭的警告，朝兵準備加入俄羅斯陣營參戰。

北約發言人達克拉雅（Farah Dakhlallah）發書面聲明指，盟國已證實北韓向俄羅斯部署軍隊的證據，如果他們在烏克蘭作戰，這將標誌北韓對俄羅斯非法戰爭的支持大幅升級，也是俄羅斯在前線遭受重大損失的另一個迹象。北約內部就此事積極協商，北大西洋理事會將收到南韓的簡報，很快會進一步討論此事。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周三指出，追溯事件原由，不難理解是誰出於甚麼目的炒作假消息，最先是由烏克蘭媒體報道此事，然後是南韓情報部門，之後到北約秘書長與南韓總統通電話。這與烏克蘭兩年來一直請求南韓提供殺傷性武器有關，南韓顯然是在西方的鼓動下才進行挑釁，俄方認為韓方不應與基輔同流合污。對於北韓有否向俄派兵，中國外交部發言人林劍昨日表示，中方不了解有關情況，又稱中方對於烏克蘭危機的立場是一貫而明確，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決。

普京親密盟友、白羅斯總統盧卡申科同日接受英媒訪問時直斥對俄朝的指控是「垃圾」，指以普京的性格，永遠不會試圖說服其他國家參與俄羅斯對烏特別軍事行動，如果任何國家，甚至是白羅斯的武裝部隊出現在接觸線上，這將是衝突升級的一步，因為美英會立即說另一方已經介入，所以會部署北約士兵到烏克蘭。

白羅斯指俄無要求派兵 被問及普京有否要求白羅斯出兵支援，盧卡申科稱從來沒有，俄羅斯前防長紹伊古和現任防長別洛烏索夫也沒有。盧卡申科又否認允許俄軍使用白羅斯領土。對於俄羅斯在白羅斯部署戰術核武，盧卡申科指俄方不會在未經他的同意下動用部署白羅斯的武器，而他完全準備好使用核武，但前提是有外國士兵進入白羅斯，否則沒有攻擊任何人的計劃。本報綜合報道