「神醫」違規廣告 廣西查處74宗

廣西市監局發現廣西傳統媒體廣告發布存在的醫藥廣告違規、報備播出不嚴、廣告時長超時等問題，對100間廣播電台、電視台、報刊等傳統媒體廣告發布情況開展專項監測，若發現傾向性問題，則第一時間發出預警提示。

數據顯示，上月違法廣告條次和違法時長分別比7月下降75.85%和68.5%，有力淨化廣西廣告市場環境。

網上申請審查減至3日

廣西市監局亦實現藥品、醫療器材等廣告審查申請全流程網上辦理，由法定10個工作日減少到3個工作日，並能即時線上查詢辦理進度和辦理結果，對民眾舉報或反映的「神醫」、「神藥」廣告問題線索查源追蹤，於2024年前三季度處置946宗涉及藥品、醫療服務、醫療器材、保健食品等廣告投訴舉報。