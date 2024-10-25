內地新版英語變難 家長老師抱怨

報道指，若在內地各大社交平台上搜索「英語新材料」，可以看到不少家長和老師抱怨，有人指出教材中有很多英語長句，孩子聽不懂也學不會，另有人批評教材內容太多，孩子無法消化和難以理解。

成都市錦江區教科院英語教研員薛玉蘭表示，新版英語教材的第一個明顯變化在於各個單元以及單元內部篇章之間，呈現出更強的關聯性和主題性。其次是課時內容的變化，最具代表性的是新增實踐應用、拓展閱讀板塊的內容，更注重口語、閱讀和寫作，而語法、音標等知識點減少，這也是很多人覺得教材變難的地方所在。