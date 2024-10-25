內地新版英語變難 家長老師抱怨
【本報綜合報道】內媒周三報道，國家教育部今年5月印發《2024年義務教育國家課程教學用書目錄（依據2022年版課程標準修訂）》，新版英語教材於今年秋季學期陸續投入使用，詎料由於難度偏高，引起許多家長和老師抱怨。
官方稱增實踐應用
報道指，若在內地各大社交平台上搜索「英語新材料」，可以看到不少家長和老師抱怨，有人指出教材中有很多英語長句，孩子聽不懂也學不會，另有人批評教材內容太多，孩子無法消化和難以理解。
成都市錦江區教科院英語教研員薛玉蘭表示，新版英語教材的第一個明顯變化在於各個單元以及單元內部篇章之間，呈現出更強的關聯性和主題性。其次是課時內容的變化，最具代表性的是新增實踐應用、拓展閱讀板塊的內容，更注重口語、閱讀和寫作，而語法、音標等知識點減少，這也是很多人覺得教材變難的地方所在。
薛玉蘭指，教材只是教學的工具，是教學的一部分，對於整個教學過程來說，無論工具怎麼變化，老師們都要堅持以學生為中心。新教材節奏很快，老師就更加需要耐心教授。
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