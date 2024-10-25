疑為抬價 貴婦犬遭剪耳畫眼線

【本報綜合報道】浙江省嘉興市一名蔡姓女子早前在一間擁有500萬粉絲帳號的犬舍，花費18,888元人民幣（約2.1萬港元）網購了一隻迷你貴婦犬（或稱茶杯貴婦），近日發現小狗眼睛周圍被畫眼線，耳朵有被殘忍裁剪留下的傷痕。蔡女士質疑商家為抬高價格，刻意隱瞞，誘導消費。

蔡女周日接到小狗後，發現牠的眼線化開了，且擦得掉。她然後摸摸小狗耳朵，發現耳朵邊都是硬硬的結痂。蔡女直斥行為殘忍，如果知道小狗被裁耳，一定不會買。據她提供與商家的聊天紀錄及通話錄音顯示，商家稱給小狗化妝是為提升拍攝效果，裁耳因當下流行趨勢，因顧客沒問是否裁耳，所以沒有提前告知，更稱「賣狗的都這樣」。

商家稱是流行趨勢 蔡女表示，希望商家能退款並公開道歉。內媒多次致電該商家了解「化妝狗」事件，對方以不便發言為由拒絕採訪，並表示正在與顧客協商中。蔡女的胡姓丈夫周三對內媒稱，商家主動聯絡協商，雙方已達成協議。此前夫婦二人考慮退貨退款，在事件發酵獲得關注後，他們向商家提出留下小狗，不再退回，獲得商家同意。