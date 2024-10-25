潭美吹向南海 內地續發颱風預警

【本報綜合報道】強烈熱帶風暴「潭美」昨日凌晨1時前後在菲律賓呂宋島東北部沿海登陸，將於當晚移入南海東部海面，強度緩慢增強，最強可達颱風級。中央氣象台昨日繼續發布颱風藍色預警和強風黃色警報，廣東汕頭、澄海、潮南、南澳等地颱風預警信號亦已生效，多地漁船需進港避風。

珠江口海域多條航線停航 受潭美影響，浙江、福建、廣東中部、台灣等地的沿海及東沙群島周三風力大，珠江口海域風浪較大，多條航路航線停航，台灣島東北部亦出現強降雨。據預測，潭美下周日之後移速減慢並開始迴旋，強度逐漸減弱。東海南部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、南海東北部和中東部海域昨日至今日料有7至9級、陣風10級大風，其中台灣海峽的風力可達10級、陣風11級。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室周三發布緊急通知，要求各有關地區和部門，進一步強化海上防風工作。其中要求周三晚8時前，珠江口以東包括深圳的海域所有航行作業漁船全部就近進港避風，魚排養殖人員、海洋牧場人員全部上岸避險，海上風電施工平台人員撤離，海釣船、遊艇等禁止出海。