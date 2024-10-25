南航波音機疑降落操作欠佳 機尾擦地致損壞

中國南方航空一班由波音787-9夢幻客機執飛的航班，周一於廣東省廣州市白雲國際機場降落時疑機尾擦撞地面，導致機身受損。南方航空客服昨日上午回覆內媒稱，涉事CZ3534航班周一正常抵達白雲機場，未見到其他資訊。

從上海飛往廣州航班 涉事航班周一從上海虹橋機場飛往廣州白雲國際機場，降落時疑出現擦機尾事故，導致後機身下方、散貨艙內部受損。該班機上乘客反映，降落時感覺像雙腿直接接觸在水泥地上，然後出現失重的感覺，「整個人都要飄起來」，再之後才正常降落。

乘客又稱，事發過程很快，「就幾秒鐘」。有民航業內人士認為，可能是機師失誤造成的彈跳重落地，即「擦機尾」。南方航空客服昨日表示，如飛機有發生擦尾事故，官網會發通告。另一名客服人員補充，該客機事後沒有飛行紀錄，且直到下月都沒有飛行計劃。

機場稱未收到航司通報 記者就事件致電白雲機場客服，客服表示將把記者反映的情況反饋給相應部門。隨後有工作人員回電，稱對於南航航班落地白雲機場發生擦機尾事故一事，目前機場暫未收到航司的通報。如果需要了解情況，建議向航司了解，以航司的對外公告為準。

擦機尾即飛機在起飛或着陸時，飛機俯仰角度處理不當，導致飛機尾部與跑道面發生接觸，飛機接地後出現輕微彈跳再落地。擦機尾多發生於着陸時，且多半是因為人為失誤。2020年1月15日，上海航空公司一架波音737-800客機執飛FM9194航班，在浦東機場着陸後彈跳，機尾擦到跑道導致飛機受損。監管機構當時認為，事件原因是機師操作不當。本報綜合報道