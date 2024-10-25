中國電科前副總經理受賄被捕

何文忠

【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日發布消息，中國電子科技集團有限公司前黨組成員、副總經理何文忠涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。河北省人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正在進一步辦理中。

公開資料顯示，現年54歲的何文忠1991年從成都電訊工程學院（現電子科技大學）畢業後，他進入中國電科集團第十一研究所（中電科光電科技有限公司）工作，曾任第十一研究所紅外應用部副主任、主任，第十一研究所副所長、所長、黨委副書記，中電科光電科技有限公司總經理、黨委書記，第十一研究所所長、黨委書記等。

靠軍工吃軍工 何文忠其後出任中國電科集團總工程師等職務，去年5月獲任中國電科集團副總經理、黨組成員，但不到一年在任上受查。中央紀委國家監委本月11日通報他被開除黨籍和公職，指他私欲膨脹，「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物等。