江西漢反悔拒服兵役 禁升學考公務員兩年

【本報綜合報道】江西省撫州市南豐縣一名男子今年中自願應徵報名入伍，但其後多次要求離隊，並有過激行為和傾向，期間屢勸不改，最終於上月離開集訓隊。縣政府周二公布7項聯合懲戒，包括罰款6,000元人民幣（約6,630港元），兩年內無法繼續升學或考公務員及不能辦理出國手續等。

罰款6630元 不准出國 張姓應屆大專畢業生於今年6月自願應徵報名，經身體檢查、政治考核合格後，9月上旬參加預定新兵役前教育，並獲批准入伍。惟張男服兵役意識淡薄，多次提出離隊申請，並有過激行為和傾向，經縣徵兵辦、基層人武部工作人員和該新兵家長、親屬多次反覆教育未果，仍然拒絕履行兵役義務。

縣政府對張男處以罰款，若拒不履行將由法院強制執行。警方又會在張男的戶口登記系統中標示「拒服兵役」的字樣，法院又會將其行為作為嚴重失信行為納入個人信用紀錄，通報縣委組織部、縣公安局等部門。兩年內市場和品質監督管理局不得為張男頒發營業執照，銀行不得為其辦理貸款業務，並將此處罰結果對外通報。