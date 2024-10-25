京華城案 基隆市長被召助查 柯文哲延押機率增

台北地檢署針對京華城改建弊案擴大調查範圍，正釐清涉案的前台北市長、民眾黨主席柯文哲的政治獻金來源及流向。台北地檢署昨日指揮廉政署以證人身份，通知基隆市長謝國樑到案說明。檢方周三聲請延押國民黨籍台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京，台北地方法院昨日開庭，應曉薇還押看守所，下周一裁定是否延押；外界預料柯文哲延押機率增加。

台媒曾報道，檢廉為釐清柯文哲的政治獻金細節，從其住處扣查的USB儲存器發現記載了謝國樑「200」等內容，懷疑為200萬元新台幣（約48萬港元）政治捐款。謝國樑昨日抵達廉政署時向傳媒表示，「今天是來作個證」。他下午轉往地檢署，離開時表示已將所知道的事情告知檢察官，並一一回答問題。

應曉薇續還押 與柯文哲同捲京華城案的應曉薇，今年8月27日前往機場離境時遭阻，兩日後遭裁定羈押禁見兩個月。由於全案擴大發展，檢察官聲請對她延長羈押兩個月，台北地院昨日開庭，應曉薇否認犯罪，庭訊1小時25分鐘後，中午12時許結束，應曉薇還押看守所，訂下周一裁定是否延押。

至於聲請延押沈慶京方面，周三已開延押庭，因其羈押期間尚未屆滿，法官諭知先還押，會在羈押屆滿前決定是否延押。民眾黨發言人吳怡萱昨日批評，檢方偵辦兩個月查不出金流，甚至連結到民眾黨的政治獻金，如延押柯文哲就是政治辦案。

台北地檢署指控前台北市副市長彭振聲涉嫌配合威京集團給予京華城容積獎勵20%以圖利，向台北地方法院聲請扣押鼎越開發公司所有的京華城土地獲准。鼎越公司不服提起抗告，台灣高等法院撤銷原裁定關於准予扣押第三人臺灣新光商業銀行股份有限公司所有不動產部分，發回台北地方法院。本報綜合報道

柯文哲仍被羈押。（中時電子報圖片） 謝國樑