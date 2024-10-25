印尼驅華海警船 指干擾地震勘探

【本報綜合報道】印尼海事安全局周三發布聲明指，周一在南海爭議海域驅逐一艘中國海警船，因對方涉嫌干擾該國國企單位的地震勘探作業。昨日被問是否有中國海警船被逐時，中國外交部發言人林劍指出，中國海警船是依據國際法和國內法在中國管轄的海域開展例行巡航，中方願通過外交渠道與印尼加強溝通協商，妥善處理兩國間的海上問題。

中方稱願加強溝通解決 中國海警5402船被指在未經許可下，進入廖內群島省附近的北納土納海域印尼專屬經濟區，干擾印尼國營石油公司（Pertamina）旗下一個單位在其工作區域開展的調查活動，追蹤懸掛挪威國旗的印尼特許勘探船Geo Coral號。當時Geo Coral號的探測活動是由3艘船隻護航，印尼一艘巡邏船隨後前往該區域，並在周一凌晨5時半發現中國海警船。

聲明指，印尼巡邏船試圖透過無線電與中國海警船聯繫，但對方堅稱該區域屬於中國管轄範圍，印尼巡邏船在一艘海軍巡邏艦和一架海事局海上巡邏機協助下，將中國海警船驅離。

印尼海事局表示，將繼續在北納土納海域巡邏和密集監測，確保地震勘探活動不受干擾，並維護印尼主權。美國有海事觀察員指出，該中國海警船周二再返回同一海域。