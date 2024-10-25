美報告指大陸急擴海陸空核武庫

聚焦發展可打擊美本土核彈頭 美媒昨日引述美國國防部轄下國防情報局（DIA）最新評估報告指，中國正以遠高於預估的速度，推進快速升級和擴大陸海空核武庫的計劃，估計中國不斷增長的核武庫中，大部分都是能打擊美國本土的核彈頭。

DIA在2024年核挑戰報告中，說明中國如何建立包括約300個發射井的陸基導彈基地，同時擴大公路機動洲際彈道導彈部隊，並進一步發展可攜帶空射彈道導彈的轟炸機機隊。報告指出，中國正進行史上最快的核力量擴張和現代化，幾乎肯定是為了與美國開展持久的戰略競爭；中國目標是在2030年前將核彈頭數量翻倍，從500枚增至最少1,000枚，而美國目前有約3,750枚核彈頭。

陸亦尋求低當量核彈頭能力 報告估計，中國可能也在尋求低當量核彈頭能力，用於區域性威脅美國軍隊和盟友，為此正增加戰區級投送系統的儲備，如東風26中程彈道導彈。報告又稱，中國和俄羅斯可能部署更精確、更具突防能力的武器。

湛江南海大連等地實彈演習 兩岸局勢方面，中國海事局網站發布消息，湛江、南海、大連等地昨日至今日將進行實彈射擊，相關海域禁止船隻駛入。繼解放軍上周一完成「聯合利劍-2024B」圍台軍演，大陸各地持續進行實彈實習，包括周二在距離台灣本島最近的福建沿海牛山島開展實彈射擊。

湛江海事局周三發布航行警告，昨日至今日每天上午8時至下午6時，北部灣部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。廣東海事局同日發布航行警告，昨日上午8時至下午5時南海部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。大連海事局周二亦發布航行警告，渤海部分海域將進行實彈射擊，時間分別為昨日凌晨零時至今日午夜12時，以及下周日凌晨零時至午夜12時，期間禁止其他船隻駛入。

台灣防務部門昨日公布，周三上午6時至昨日上午6時偵獲解放軍軍機12架次，其中5架次逾越海峽中線，進入台灣北部及西南空域，另有5艘次軍艦持續在台海周邊活動。對於美媒稱大陸智庫詳細掌握台灣雄風反艦導彈位置，台防務部門首長顧立雄昨日回應指，海鋒大隊的戰術位置非僅一處，海軍也會「以真示假」欺敵，外界看到的戰術位置可能是海軍故意的。本報綜合報道