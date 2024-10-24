32億年前 巨大隕石撞地球 毀滅生機同存留

隕石撞擊地球，可能為生命帶來巨大災難。然而，美國哈佛大學、史丹福大學和瑞士蘇黎世聯邦理工學院研究團隊發現，一顆約32億年前撞擊地球的巨大隕石，卻為生命帶來營養，促進地球早期生命的演化。相關研究論文最近已刊於學術期刊《美國國家科學院學報》。

研究團隊表示，32億年前撞擊地球的隕石直徑約37到58公里，質量是約6,600萬年導致恐龍滅絕隕石的50到200倍，造成的毀滅規模也更甚。不過，隕石也為當時在地球生物界居主導地位、名為「古菌」（archaea）的細菌和其他單細胞有機體提供關鍵營養成分。

團隊利用南非古岩石中留下的證據發現，當時的隕石撞擊可能在海洋發生，導致海床被撕開並引發海嘯席捲全球，期間將深海的鐵帶到淺海和陸地，加上隕石自身釋放出磷。當環境在撞擊後約幾年或幾十年內恢復穩定後，以鐵和磷為食的單細胞生物便得以蓬勃發展。

專家形容為巨大肥料彈 研究論文作者之一、哈佛大學地質學家德拉本（Nadja Drabon）將這顆隕石形容為巨大肥料彈。他表示，由於32億年前生命形式簡單，繁殖速度快，因此面對巨大隕石撞擊也能展現韌性，隕石對它們而言不一定是災難和有害。本報綜合報道