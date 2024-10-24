美國麥當勞爆食物中毒 釀49人不適1長者亡

疑「足三両」漢堡包洋葱 含大腸桿菌所致 美國疾病控制及預防中心周二表示，美國連鎖快餐店麥當勞在美國爆發集體食物中毒，10個州有至少49人進食「足三両」漢堡包後，感染大腸桿菌不適，其中科羅拉多州一名長者死亡，10人需要住院，包括一名兒童腎臟出現嚴重併發症。

1兒童腎臟出現嚴重併發症 據指，49宗個案由9月27日至10月11日期間發生，大部分來自科羅拉多州，有27宗個案，其次是內布拉斯加州，有9宗，其餘包括堪薩斯州、艾奧瓦州、蒙大拿州、密蘇里州和猶他州等。當局正展開調查，目前尚未確定成因，但食品及藥物管理局初步調查顯示可能是洋葱受污染，農業部正調查牛肉有無問題。

美國麥當勞發聲明表示，初步調查顯示，部分個案涉及來自同一供應商的洋葱，目前已停用相關洋葱圈，受影響的10個州和另外4個州的部分地區已停售「足三両」漢堡包，強調極度重視食品安全。消息傳出後，麥當勞股價在周二盤後一度大跌超過10%。

中港台麥當勞：無使用相關食材 香港麥當勞發言人昨日回應指，公司一向秉承嚴謹的食品安全標準，有關受影響的產品及食材只用於美國當地部分地區的餐廳，完全不涉及香港麥當勞的產品及食材，因此本港顧客可繼續安心食用。中國麥當勞稱，沒有售賣新聞中提到的產品，也不使用相關食材，強調嚴格遵守法律法規要求和質量管理標準。

台灣麥當勞稱，其4盎司牛肉堡所使用的切絲洋葱原料由新西蘭進口，牛肉餅原料則來自巴拉圭、新西蘭和澳洲，來源均與美國不同；又指根據供應商自主檢驗報告，確認原料均符合相關標準，台灣顧客可安心食用。台衞福部食藥署副署長林金富表示，雖然台灣麥當勞已聲明台灣販售的4盎司牛肉堡食材符合標準且來源與美國不同，但該署仍要求地方衞生局針對業者聲明稽查，確認市售產品是否合規，該署也會檢視相關產品有沒有進口當地，以保障民眾飲食安全。本報綜合報道