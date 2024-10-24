朝兵續現身俄遠東 勢抵毗鄰烏邊境

【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫周二披露，首批北韓士兵將於昨日抵達俄羅斯庫爾斯克州，協助俄軍抵禦烏克蘭的越境攻擊。網上流傳北韓士兵身處俄羅斯遠東的影片。美國國防部長奧斯汀昨日確認，有證據顯示北韓軍隊身處俄羅斯境內，但所作所為仍有待觀察。

布達諾夫向美國軍事新聞網站The War Zone透露，烏軍正等待昨日前往庫爾斯克州的首批北韓部隊，目前不清楚他們的裝備情況，但過幾天就會一清二楚。俄羅斯獨立傳媒ASTRA周二發布影片，顯示多名北韓士兵身處俄羅斯濱海邊疆區謝爾蓋耶夫卡村的第127摩托化步兵師44980隊軍事基地，北韓士兵在一幢建築物外交談和吸煙，並用韓語說「好累呀」、「太晚了」。

韓料朝年內派萬兵赴俄 另外，南韓電視台「朝鮮放送」報道，南韓官員上月聲稱北韓將派戰機飛行員前往俄羅斯遠東城市海參崴。報道懷疑與俄羅斯向北韓提供戰機訓練有關，也不排除俄方出現飛行員短缺後，向朝方提出支援請求，北韓飛行員最有可能操作蘇25攻擊機。南韓國家情報院昨日指，目前有約3,000名北韓士兵身處俄羅斯，預計北韓今年12月前派出合共一萬名士兵。