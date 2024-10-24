石破茂稱台灣為國家惹議

【本報綜合報道】日本眾議院選舉下周日舉行，首相兼自民黨總裁石破茂周二在愛知縣豐田市進行助選演說時，把台灣稱為「國家」，引起爭議。對於若眾院選舉中自民、公明兩黨未能夠獲得過半數議席時會否參與聯合執政，立憲民主黨黨首野田佳彥同日表明拒絕。

石破茂周二在助選演說中闡述應對災害的重要性時，表示台灣也是地震多發的「國家」。日媒指出，日本政府不承認台灣是國家，石破有可能是失言。石破茂周一向全國發出關於眾院選舉的緊急通知，稱各新聞媒體的調查顯示自民黨陷入苦戰，他也拚命造訪全國各地。為了達到勝負指標的執政黨維持過半數議席，他號召黨員發揮潛力，竭盡全力奮鬥。

野田佳彥呈內閣不信任議案 野田佳彥周二在埼玉縣春日部市向記者團表示，提交了內閣不信任決議案，與該決議案的對象政黨攜手基本上是不可能的；又指對手也抱有相當大的危機感，今後將是決定勝負的關鍵。國民民主黨黨首玉木雄一郎在東京也表示，不會與自民、公明兩黨聯合執政，但可能根據不同政策和法案與執政黨局部合作。