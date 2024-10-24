金與正大罵韓烏挑釁擁核國家
【本報綜合報道】南韓近日指控北韓派遣地面部隊援助俄羅斯，與烏克蘭同聲批評。北韓勞動黨中央委員會副部長金與正於周二反斥南韓和烏克蘭對擁核國家發起挑釁，並且破口辱罵。
北韓官媒朝中社報道指，金與正發表談話將南韓和烏克蘭稱作「瘋子」和「精神失常者」，形容兩國是「美國馴養、不識好歹的狗」。她又提到南韓軍事無人機疑飛入平壤一事，指韓方只有親身體驗後才可知道自己發起了何等危險的挑釁，後果多麼嚴重和致命。她又指，朝方持續調查南韓無人機事件，將進一步詳細分析韓軍挑釁的真相，誰也無法預測北韓的報復將如何完成。
韓擬射第3枚軍事偵察衞星
另外，南韓防衞事業廳昨日表示，計劃今年12月在美國利用太空探索科技公司（SpaceX）火箭將南韓第3顆軍事偵察衞星發射升空，正與SpaceX協商具體事宜。韓軍正執行發射5顆軍事偵察衞星的「425項目」，前兩顆分別於去年12月和今年4月在美發射升空。南韓國防部亦計劃到2030年發射50至60顆小型及微型衞星升空，屆時韓軍偵察衞星對朝鮮半島的重訪周期將縮短至30分鐘內。
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