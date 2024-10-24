金與正大罵韓烏挑釁擁核國家

北韓官媒朝中社報道指，金與正發表談話將南韓和烏克蘭稱作「瘋子」和「精神失常者」，形容兩國是「美國馴養、不識好歹的狗」。她又提到南韓軍事無人機疑飛入平壤一事，指韓方只有親身體驗後才可知道自己發起了何等危險的挑釁，後果多麼嚴重和致命。她又指，朝方持續調查南韓無人機事件，將進一步詳細分析韓軍挑釁的真相，誰也無法預測北韓的報復將如何完成。