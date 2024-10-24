美官員：中俄伊欲大選前煽暴及分化

【本報綜合報道】美國國家情報總監辦公室官員周二表示，俄羅斯、伊朗和中國有意在下月5日美國大選前煽動分裂言論，以分化美國人，但認為此手段不太可能影響選舉結果。官員又警告，一些國家似乎傾向採取額外措施，引發與選舉有關的暴力事件。

國家情報總監辦公室發布最新的解密評估報告，指出外國行為者，尤其是俄羅斯、伊朗和中國，仍致力煽動分裂美國人，並削弱美國人對民主制度的信心，這與他們認為符合自身利益的情況一致。報告又警告，美國情報機構日益確定俄羅斯開始參與旨在煽動暴力的計劃，伊朗亦可能會嘗試煽動暴力，特別是在投票結束後。

疑俄方以AI生成言論 官員指出，其中一些煽動言論貼文可能由人工智能生成，如本月發布在社交平台X上的一篇對民主黨副總統候選人沃爾茲提出未經證實的指控。評估認為，這些內容是俄羅斯人發送，因媒體審查顯示多項操縱迹象與俄方行為一致。據預測，外國影響力將在選舉日前夕加強，尤其是通過社交平台發文，投票結束後或以虛假訊息煽動以至放大抗議和威脅，情況恐持續到明年初國會認證總統選舉結果之時。