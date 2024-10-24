拜登籲政治封鎖特朗普 被批承認迫害

【本報綜合報道】美國總統拜登周二表示，共和黨總統候選人、前總統特朗普是民主的威脅，必須封鎖他（locked him up，也可指囚禁）。拜登發現不妥後澄清說法，強調是在政治上封鎖對方。特朗普競選團隊隨即抓住拜登的言論，稱他承認對特朗普的調查有政治目的。

拜登走訪新罕布什爾州競選辦公室時向民主黨人發言，警告民主在即將到來的選舉岌岌可危，形容特朗普是對法治的嚴重威脅，認為對方將起用效忠者取代公務員，並把最高法院最近關於總統豁免權的裁決解釋為他有權「消滅」任何他認為構成威脅的人。拜登稱：「我知道這聽起來很奇怪，如我5年前這麼說，你就會封鎖我，但我們得封鎖他（特朗普），在政治上封鎖他。」