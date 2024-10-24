距總統大選僅餘兩周 賀錦麗民望略勝一籌

特朗普續拉票 晤拉美裔商界龍頭 距離美國總統選舉僅餘兩周，共和黨總統候選人特朗普周二在佛羅里達州會見拉美裔商界領袖，並轉往關鍵搖擺州北卡羅萊納州舉行集會拉票。民主黨總統候選人賀錦麗則接受專訪，表明不會就捍衞墮胎權讓步。最新民調顯示，賀錦麗以3個百分點支持度領先特朗普。

賀錦麗在專訪稱，她憂慮特朗普會過早宣稱選舉勝利，重演2020年情況。被問及若她當選總統而共和黨全面控制國會，她不認為應就墮胎權讓步。主持人問賀錦麗，美國是否準備好選出第一位女性總統，她回答「絕對」，並指民眾對特朗普和他的言行感到厭倦。

比爾蓋茨捐3.9億撐賀 她又為總統拜登辯護，稱他極有成就、經驗豐富、能力出眾。民主黨副總統候選人沃爾茲則在關鍵搖擺州威斯康辛州麥迪遜舉行集會，獲前總統奧巴馬站台，沃爾茲抨擊特朗普的髮型、體重和精神狀態。美媒報道，億萬富豪比爾蓋茨（Bill Gates）私下向賀錦麗的超級政治行動委員會Future Forward旗下組織捐贈約5,000萬美元（約3.9億港元）。

特朗普斥賀錦麗懶惰 特朗普在佛羅里達州多拉爾與拉美裔商界領袖舉行會議，期間批評太陽能產業和拜登政府的邊境政策，又強調自己在任總統時經濟較好，造福拉美裔社群，同時指摘賀錦麗在競選中放假是懶惰。他在北卡羅萊納州格林斯博羅集會發言時，直斥奧巴馬是「真正的混蛋」。共和黨副總統候選人萬斯在關鍵搖擺州亞利桑那州拉票，指當地選舉制度比4年前更好，並指該州選情緊張，要爭取游離選民支持。

英媒及益普索線上訪問4,129名美國成年人，包括3,481名登記選民，結果顯示賀錦麗支持度為46%，特朗普為43%，兩人支持度均較上次民調升一個百分點，差距持平。70%受訪登記選民認為目前生活成本發展方向錯誤，60%人認為經濟發展方向錯誤，65%人指移民政策發展方向錯誤。經濟問題上，46%受訪者支持特朗普，38%人支持賀錦麗。移民問題上，特朗普以48%對35%支持度領先賀錦麗。