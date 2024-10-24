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G7歐盟料將供烏貸款近四千億
美國財政部長耶倫周二表示，七大工業國集團（G7）和歐盟非常接近敲定向烏克蘭提供500億美元（約3,900億港元）的貸款計劃，將利用被凍結的俄羅斯央行資產的孳息和收益，美方預料將為貸款配套出資約200億美元（約1,560億港元）。（綜合報道）
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