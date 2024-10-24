土耳其航空航天遭恐襲3死

土耳其政府證實，土耳其航空航天公司（TUSAS）位於首都安卡拉建築物昨日發生恐襲，現場傳出爆炸及槍聲，造成人員3死14傷。當地傳媒估計，事件屬自殺式襲擊，暫未有組織承認責任。爆炸發生後，大批消防員趕到現場。（綜合報道）