中俄元首會面 談推進金磚國合作

【本報綜合報道】中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京，周二趁在喀山出席金磚國家領導人會晤期間，進行雙邊會晤，歷時一個多小時結束。習近平強調，金磚合作機制是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台，是推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的支柱力量。

普京指兩國關係成典範 習近平表示，期待與普京及各國領導人深入探討競爭合作機制，未來發展，推進金磚國家各領域戰略協作及務實合作，為「全球南方」爭取更多新機遇，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。他又稱，中俄關係過往取得一系列開創性成果，探索出「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相鄰大國正確相處之道，堅信中俄世代友好的深厚情誼不會變，濟世為民的大國擔當不會變。

普京指，兩國正在能源、工業、高科技、交通、農業及很多領域成功實施聯合項目，俄中關係已成為現代世界如何建立國家關係的典範，兩國全方位合作是平等互利、不帶有任何機會主義的性質，兩國在國際事務中的合作是世界舞台上的主要穩定因素之一，雙方打算進一步加強所有多邊平台上的協調行動，以確保全球安全和公平的世界秩序。

第十六屆金磚國家峰會昨日進入第二天，金磚國家領導人第十六次會晤在上午進行，各國領導人陸續抵達舉行峰會的喀山世博展覽中心，先後小範圍及大範圍會議。同日將舉行與會代表團團長正式會面儀式以及歡迎晚宴。習近平在領導人大範圍會議上發表講話，強調當前世界進入新的動盪變革期，面臨關鍵抉擇。金磚國家要做高質量發展的先行者，要緊跟新一輪科技革命和產業變革的時代步伐，培育新質生產力；要做全球治理體系改革的引領者，國際力量對比正在深刻演變，但全球治理體系改革長期滯後，要踐行真正的多邊主義，堅持共商共建共享的全球治理觀。