華斥美澳漠視加薩慘況 抹黑新疆

傅聰

【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表傅聰周二在第79屆聯合國大會第三委員會人權議題一般性辯論上發言，駁斥澳洲、美國等國的涉華人權謊言，對其再次傳播謊言、挑起對抗表示堅決反對、完全拒絕，又指出當今最需要聯大三委關注的人權局勢，毫無疑問是加薩。

指用人權為幌子遏中國發展 傅聰指出，新疆、西藏保持穩定繁榮，各民族和睦共處，所謂涉疆評估報告充斥謊言欺騙，完全是美國等少數國家脅迫人權高專辦的產物，早被人權理事會拒絕，完全非法無效。他批評澳洲、美國等炒作此事，只是他們不甘失敗的無奈、絕望表現，卻對加薩人間煉獄輕描淡寫，繼續對和平安寧的新疆大肆攻擊抹黑，再次刷新世人對雙重標準的認知下限。

傅聰認為，這再次表明美澳等少數國家的真實目的，是以人權為幌子企圖干涉中國內政、遏制中國發展，並藉此打壓堅持獨立自主外交政策的發展中國家。他又指，如加薩慘況不能喚醒美澳等少數西方國家的良知，反而持續不斷輸送武器彈藥，那麼他們口中所謂保護回教徒人權就是最大的謊言。

中國外交部發言人林劍昨日批評，少數西方國家基於意識形態偏見，在多邊平台挑起對抗，服務政治私利，損害國際公平正義，站到國際社會對立面。他認為有100多個國家在聯合國表達支持中國正義立場，反映國際社會強烈心聲，中方敦促澳洲及美國等少數西方國家正視並解決自身嚴重人權問題，停止將人權問題政治化、工具化的錯誤做法，建設性地參與國際人權合作。