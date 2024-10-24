真主黨領袖接班人 證3周前以軍空襲中喪生

布林肯晤以總理 促把握機會結束加薩戰 黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉上月底在以色列空襲中身亡，納斯魯拉的表弟、真主黨執行委員會主席薩菲丁成為潛在接班人。以軍周二證實，薩菲丁已於約3周前針對黎巴嫩的軍事行動中遭擊斃。真主黨昨日發表聲明，對薩菲丁遇難表示哀悼。

以軍本月4日再次猛烈空襲貝魯特南部市郊，目標就是薩菲丁，他在空襲後失聯。以色列總理內塔尼亞胡在4天後曾暗示薩菲丁已經死亡，但當時以軍說消息有待核實。以軍周二確認，以色列空軍本月初對位於貝魯特達希耶平民區的真主黨主要情報總部，進行基於情報的精確襲擊。當時超過25名真主黨成員在情報總部內，包括薩菲丁、真主黨情報總部指揮官哈齊馬（Ali Hussein Hazima），以及在敍利亞負責真主黨空中情報收集的阿什（Bilal Saib Aish）。

薩菲丁家族與伊朗關係密切 本身為真主黨高級官員的薩菲丁，一直被視為接任組織領袖的主要人選。59歲的薩菲丁，早年與納斯魯拉一同學習神學，並且在真主黨成立早期已加入組織。此外，薩菲丁的家族與伊朗關係密切，他的兄弟是真主黨駐伊朗代表，兒子則與伊朗已故革命衞隊少將蘇萊曼尼的女兒結婚。

另一方面，美國國務卿布林肯周二在以色列特拉維夫與內塔尼亞胡會晤，是以巴新一輪衝突以來，布林肯第11次訪問中東。在歷時兩個半鐘的會面中，布林肯敦促內塔尼亞胡善用巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖辛瓦爾被殺的時機，結束與哈馬斯在加薩的戰爭，並確保釋放剩餘的逾百名人質。

中國駐黎使館停辦多項業務 美國國務院發言人米勒表示，布林肯在會上強調，以方需要大幅提升力度增加對加薩的人道援助。布林肯亦與內塔尼亞胡討論了黎巴嫩事宜，布林肯要求以方結束與黎巴嫩真主黨之間的戰鬥，二人同意要阻止伊朗及其代理人在中東地區的攻擊行為。

內塔尼亞胡形容與布林肯的會面友好，富有成效，指以色列正努力將被挾持在加薩的人質帶回國，認為殲滅辛瓦爾可以為救回人質、實現所有戰事及戰後目標，帶來積極影響；又指黎巴嫩需要先作出安全及政治變革，才能令流離失所的以色列人安全返回北部家園。

針對中東局勢，中國外交部發言人林劍昨日稱，中方對當前局勢動盪及不斷升級深感擔憂，反對任何激化矛盾舉動，希望有關方面盡快重返政治解決軌道，透過溝通對話解決矛盾分歧，推動地區局勢盡快降溫。另外，中國駐黎巴嫩大使館昨日宣布，即日起暫停受理護照、簽證、公證、領事認證、婚姻登記、領事證明等業務，可繼續為有需要的在黎巴嫩中國公民辦理旅行證。本報綜合報道