澳洲中式豪宅耗資4億 拍賣僅剩6%價值

佔地4.5萬平方米 借鑑江南庭園故宮 澳洲西澳省郊區一座風格倣效北京故宮的中式豪宅，早年由中國一名富商斥資7,600萬澳元（約3.94億港元）打造，但該豪宅近日流入房地產市場拍賣後，最終成交價僅429萬澳元（約2,222萬港元），只及建造價不足6%，引起關注。

該豪宅被命名為「中國風孔子府」，建築布局和造型等與北京故宮相似，佔地4.5萬平方米，分為兩大建築群。一號院運用徽派建築風格，白牆青瓦，簡潔優雅，內部是江南庭園的「一步一景」；二號院運用京派建築風格，部分柱子和房樑借鑑故宮建築內的色彩和圖案，雕刻了雲紋和山水花鳥。鄧姓富商將豪宅定位為海外最大的中式私人建築群，包含80多間豪華客房，多個大型多功能會議廳以及餐廳、游泳池、劇院和博物館等。

仍未完工 風格特殊難估值 這兩幢建築於2014年到2017年建造，大部分原材料均從中國海運到澳洲，還聘請大批中國工匠跨海打造，就連地段都位於華人最愛的88號。但整體設計僅完成90%，涉事富商2019年就返回中國，遇到新冠疫情延誤完工時間。豪宅至今因無人管理，一片荒蕪，院內雜草叢生，又因特殊的建築風格，無法按照澳洲正常市場價估值，最終以不足造價一成成交。負責出售豪宅的機構表示，收到全球各地的250封詢問信件，包括澳洲本地的亞洲富商、機構和協會，但未透露最終買家身份。本報綜合報道